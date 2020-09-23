Суд отменил решение ОАСК о символике СС "Галичина"

Суд удовлетворил жалобу Украинского института национальной памяти на решение Окружного административного суда города Киева о символике дивизии СС "Галичина". Решение ОАСК, которым символика дивизии была признана нацистской, было отменено.

Об этом сообщает пресс-служба Шестого апелляционного административного суда.

В суде отметили, что основания для отмены решения ОАСК будут опубликованы позже, когда будет готов текст постановления.

Напомним, в мае ОАСК признал противоправными действия УИНП и его руководителя по предоставлению вывода о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" не является нацистской символикой согласно действующего украинского законодательства. УИНП не согласился с этим решением и подал жалобу.

Отметим, в 2015 году украинский парламент одобрил предложенный правительством законопроект об осуждении коммунистического и нацистского режимов. Этим документом Рада запретила пропаганду и символику этих тоталитарных режимов.