ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Суд отменил решение ОАСК о символике СС "Галичина"

Автор: Дмитрий Левицкий

Суд удовлетворил жалобу Украинского института национальной памяти на решение Окружного административного суда города Киева о символике дивизии СС "Галичина". Решение ОАСК, которым символика дивизии была признана нацистской, было отменено.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Шестого апелляционного административного суда.

В суде отметили, что основания для отмены решения ОАСК будут опубликованы позже, когда будет готов текст постановления.

Напомним, в мае ОАСК признал противоправными действия УИНП и его руководителя по предоставлению вывода о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" не является нацистской символикой согласно действующего украинского законодательства. УИНП не согласился с этим решением и подал жалобу.

Отметим, в 2015 году украинский парламент одобрил предложенный правительством законопроект об осуждении коммунистического и нацистского режимов. Этим документом Рада запретила пропаганду и символику этих тоталитарных режимов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины символикаСуд