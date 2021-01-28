Суд отменил новое правописание. Кабмин будет обжаловать решение

Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил правительственное постановление о введении нового украинского правописания. Суд признал это постановление Кабмина незаконным.

Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

В министерстве считают, что решение ОАСК относительно правописания является незаконным, поэтому ведомство будет его обжаловать.

"Мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и будем обжаловать его в апелляционной инстанции. На то, чтобы подать апелляцию, правительство имеет 30 дней", - говорится в заявлении Минюста.

Как рассказал адвокат Дмитрий Ильченко, суд объяснил отмену правительственного постановления тем, что изменение правописания не в компетенции Кабмина.

Напомним, новая редакция украинского правописания была одобрена Кабмином в мае 2019 года. Обновленное правописание вступило в силу в начале июня 2019 года.

Также РБК-Украина писало, что обновленное правописание не будут проверять на ВНО в ближайшие 5 лет. Кроме того, если ученик будет использовать новое правописание при выполнении творческого задания, то это не будет считаться ошибкой.