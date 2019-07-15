Суд отменил ликвидацию банка Клименко

Фото: логотип банка Юнисон (unisonbank.com.ua)

Банк использовался министром Клименко для отмывания грязных денег

Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка о ликвидации банка "Юнисон", удовлетворив иск кипрских компаний Интентост Системс ЛТД и Мелигант Групп ЛТД. Об этом говорится в решении суда, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Суд обязал НБУ вернуть банку "Юнисон" банковскую лицензию и лицензию на проведение валютных операций.

В обосновании говорится, что НБУ превысил свои полномочия, приняв в решение о ликвидации банка, хотя еще действовало решение Ржищевского городского райсуда, которого запрещало НБУ ликвидировать банк и отзывать лицензию.

Напомним, в июне 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк" Юнисон". Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензию банка на оказание дилерских услуг.

Отметим, что указанное финучреждение отнесено к категории во многих расследованиях правоохранительных органов как банк, связанный с экс-министром доходов и сборов времен Януковича Александром Клименко. По данным Генеральной прокуратуры, банк являлся одной из так называемых "площадок" для отмывания средств, полученных незаконным путем.