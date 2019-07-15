Суд скасував ліквідацію банку Клименка

Фото: логотип банку Юнісон (unisonbank.com.ua)

Банк використовувався міністром Клименко для відмивання брудних грошей

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Національного банку про ліквідацію банку "Юнісон", задовольнивши позов кіпрських компаній Інтентост Сістемс ЛТД і Мелігант Груп ЛТД. Про це йдеться в рішенні суду, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суд зобов'язав НБУ повернути банку "Юнісон" банківську ліцензію та ліцензію на проведення валютних операцій.

В обґрунтуванні говориться, що НБУ перевищив свої повноваження, прийнявши рішення про ліквідацію банку, хоча ще діяло рішення Ржищівського міського райсуду, якого забороняло НБУ ліквідувати банк і відкликати ліцензію.

Нагадаємо, в червні 2018 року Національний банк України (НБУ) за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ "Банк" Юнісон". Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензію банку на надання дилерських послуг.

Зазначимо, що вказана фінустанова фігурує у багатьох розслідуваннях правоохоронних органів як банк, пов'язаний з екс-міністром доходів і зборів часів Януковича Олександром Клименко. За даними Генеральної прокуратури, банк був одним з так званих "майданчиків" для відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом.