Суд отменил домашний арест заместителю Киевской таможни

Заместителю главы Киевской городской таможни Сергею Тупальскому отменили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Соответствующее решение 18 декабря приняла коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС, удовлетворив жалобу стороны защиты.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей решила отменить меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста в ночное время суток и отказать детективу НАБУ в удовлетворении ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в ВАКС.

Напомним, 29 ноября Тупальскому избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 24 января 2020 года. Заместителю главы Киевской таможни Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении в нарушениях таможенного законодательства.

Помимо Тупальского НАБУ задержало еще девять сотрудников Киевской таможни. Действия задержанных квалифицированы по ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 УК Украины.