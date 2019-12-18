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Суд отменил домашний арест заместителю Киевской таможни

Новости » Общество     18.12.2019 - 20:12
Суд отменил домашний арест заместителю Киевской таможни
Фото: Сергей Тупальский (из открытых источников)

Апелляционная палата ВАКС отклонила ходатайство НАБУ о содержании Тупальского под стражей

Заместителю главы Киевской городской таможни Сергею Тупальскому отменили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Соответствующее решение 18 декабря приняла коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС, удовлетворив жалобу стороны защиты.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей решила отменить меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста в ночное время суток и отказать детективу НАБУ в удовлетворении ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в ВАКС.

Напомним, 29 ноября Тупальскому избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 24 января 2020 года. Заместителю главы Киевской таможни Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении в нарушениях таможенного законодательства.

Помимо Тупальского НАБУ задержало еще девять сотрудников Киевской таможни. Действия задержанных квалифицированы по ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 УК Украины.

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