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Суд скасував домашній арешт заступнику Київської митниці

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 20:12
Суд скасував домашній арешт заступнику Київської митниці
Фото: Сергій Тупальский (з відкритих джерел)

Апеляційна палата ВАКС відхилила клопотання НАБУ про зміст Купальського під вартою

Заступнику голови Київської міської митниці Сергію Тупальскому скасували запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Про це повідомили в прес-службі Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Відповідне рішення 18 грудня ухвалила колегія суддів Апеляційної палати ВАКС, задовольнивши скаргу боку захисту.

"За результатами судового розгляду колегія суддів вирішила скасувати запобіжний захід підозрюваному у вигляді домашнього арешту в нічний час доби і відмовити детективу НАБУ в задоволенні клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - повідомили в ВАКС.

Нагадаємо, 29 листопада Тупальскому обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 24 січня 2020 року. Заступнику голови Київської митниці Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозрі в порушеннях митного законодавства.

Окрім Купальського НАБУ затримало ще дев'ять співробітників Київської митниці. Дії затриманих кваліфіковані за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України.

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