Суд отменил арест имущества по делу о "вышках Бойко"

Печерский районный суд города Киева отменил арест имущества латвийского миллионера Василия Мельника по делу о так называемых "вышках Бойко". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Арест наложили в августе 2018 года по делу о завладении средствами "Нафтогаз Украины" в сумме 1,7 млрд грн.

Адвокат подал ходатайство об отмене ареста. Он убеждал суд, что сообщение о подозрении Василию Мельнику осуществлено с несоблюдением требований УПК, поэтому его клиент не получил статус подозреваемого, а расследование продолжается неоправданно долго.

Суд установил, что единственным основанием для наложения ареста была возможность применения к Мельнику дополнительного наказания в виде конфискации имущества. Суд отметил, что неоднократно обязывал Генеральную прокуратуру Украины предоставить материалы о вручении уведомления о подозрении Мельнику, соблюдение порядка вручения уведомления о подозрении и обоснованность выдвинутой подозрения, но требование не выполнили и материалов не предоставили. 26 апреля этого года представитель прокуратуры в суд вообще не появился, передав письменные возражения об отмене ареста.

Таким образом, суд сделал вывод, что доводы защитника, что Василий Мельник не получил статус подозреваемого, а не опровергнуты, поэтому обстоятельства, которые бы оговаривали арест его имущества отсутствуют.

По версии следствия, в марте-сентябре 2010 года участники преступной организации спланировали закупку двух самоподъемных плавучих буровых установок не напрямую у производителя, а через подконтрольные фиктивные предприятия Highway Investment Processing LLP и Rigas Kugu Buvetava по явно завышенным ценам и завладели государственными средствами в сумме более 400 млн долларов.

Историю с их приобретением назвали "вышками Бойко" в честь тогдашнего министра энергетики Юрия Бойко, который сейчас является одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Ранее РБК-Украина сообщало, что доказать причастность Бойко к делу о буровых установках будет сложно без показаний депутата от "Оппоблока" Евгения Бакулина, который возглавлял "Нафтогаз" в 2010 году.

Напомним, что в начале августа Печерский суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины наложил арест на имущество латвийского миллионера Василия Мельника в деле о "вышках Бойко". Арест наложен по делу о завладении средствами "Нафтогаз Украины" в сумме 1,7 млрд грн. Василий Мельник является главой правления компании RIGAS KUGU BUVETAVA, через которую осуществлялась покупка буровых установок по завышенной цене.