Суд скасував арешт майна по справі про "вишки Бойка"

Печерський районний суд міста Києва скасував арешт майна латвійського мільйонера Василя Мельника у справі про так званих "вишки Бойка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Арешт наклали в серпні 2018 року по справі про заволодіння коштами "Нафтогаз України" в сумі 1,7 млрд грн.

Адвокат подав клопотання про скасування арешту. Він переконував суд, що повідомлення про підозру Василю Мельнику здійснено з недодержанням вимог КПК, тому його клієнт не отримав статус підозрюваного, а розслідування триває невиправдано довго.

Суд встановив, що єдиною підставою для накладення арешту була можливість застосування до Мельника додаткового покарання у вигляді конфіскації майна. Суд зазначив, що неодноразово зобов'язав Генеральну прокуратуру надати матеріали про вручення повідомлення про підозру Мельнику, дотримання порядку вручення повідомлення про підозру і обгрунтованість висунутої підозри, але вимога не виконали і не надали матеріалів. 26 квітня цього року представник прокуратури в суд взагалі не з'явився, передавши письмові заперечення про скасування арешту.

Таким чином, суд зробив висновок, що доводи захисника, що Василь Мельник не отримав статус підозрюваного, а не спростовані, тому обставини, які б обумовлювали арешт його майна відсутні.

За версією слідства, у березні-вересні 2010 року учасники злочинної організації спланували закупівлю двох самопідйомних плавучих бурових установок не безпосередньо у виробника, а через підконтрольні фіктивні підприємства Highway Investment Processing LLP і Rigas Kugu Buvetava за явно завищеними цінами і заволоділи державними коштами в сумі понад 400 млн доларів.

Історію з їх придбанням назвали "вишками Бойка" на честь тодішнього міністра енергетики Юрія Бойка, який зараз є одним з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що що довести причетність Бойко до справи про бурових установках буде складно без показань депутата від "Оппоблока" Євгена Бакуліна, який очолював "Нафтогаз" в 2010 році.

Нагадаємо, що на початку серпня Печерський суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури України наклав арешт на майно латвійського мільйонера Василя Мельника у справі про "вишки Бойка". Арешт накладений у справі про заволодіння коштами "Нафтогаз України" в сумі 1,7 млрд грн. Василь Мельник є головою правління компанії RIGAS KUGU BUVETAVA, через яку здійснювалася купівля бурових установок за завищеною ціною.