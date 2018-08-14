Суд арестовал имущество фигуранта дела о "вышках Бойко"

Речь идет о 7 земельных участках с сооружениями, квадроцикле, гидроцикле, яхте и автомобиле

Печерский суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) наложил арест на имущество латвийского миллионера Василия Мельника. Об этом говорится в постановлении суда от 7 августа, сообщает издание "Судебный репортер".

Так, согласно документу, речь идет о 7 земельных участках общей площадью свыше 100 га с сооружениями, квадроцикле, гидроцикле, яхте, а также автомобиле.

Кроме того, арестованы корпоративные права Мельника в 10 латвийских компаниях: Finansu investiciju kompanija FIC (100%), Eiro Steel (100%), Graphical Paper (50% ), Eiroholdings Invest (100%), EIROHOLDINGS (100%), Servi Ko (0,051%), Remars-Riga (55,15%), DEUL (2,55% ), Chrisal Baltia (1% ), SIA Eiroholdings (50% ).

В постановлении также говорится о том, что арест наложен по делу о завладении средствами "Нафтогаз Украины" в сумме 1,7 млрд грн.

Мельнику сообщено о подозрении в завладении чужим имущество путем злоупотребления служебным положением, совершенном преступной организацией; легализации указанных денежных средств; в составлении и выдачи заведомо ложных официальных документов, а также внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, совершении другого подлога официальных документов в составе преступной организации

Отметим, Василий Мельник является главой правления компании RIGAS KUGU BUVETAVA.

Ранее он свидетельствовал в деле о так называемых "вышках Бойко". В частности, он сообщал о движении через оффшорные компании части средств, потраченных на закупку, а именно 135 млн долларов.

Так, в феврале 2018 года, генпрокурор Юрий Луценко сообщал, один из свидетелей подтвердил причастность Януковича, бывшего главы НБУ Сергея Арбузова, латвийского бизнесмена Василия Мельника и чиновников "Нафтогаза" в 2011 году к делу о хищении средств на закупки так называемых "вышек Бойко" По материалам следствия, в декабре 2010 года Янукович посетил Латвию для установления бизнес-контактов

"По результатам встречи создали совместное предприятие ООО "Украинско-латвийский торговый дом". После встречи договорились об участии подконтрольной Мельнику латвийской компании в закупки НАК "Нафтогаз Украины" самоподъемных буровых установок, в частности, в создании видимости оказания услуг по транспортировке этих установок на территорию Украины. Стоимость этих установок колебалась от 150 млн долларов до 300 млн долларов", - заявлял Луценко.

Позже, в июне 2018 года Шевченковский суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и бывшим ведущим инженером отдела закупок товаров, работ и услуг Департамента по коммерции ГАО "Черноморнефтегаз" Анастасией Цибульской и приговорил ее к 5 годам лишения свободы условно.

В частности, указывалось, что Цибульская раскаявшейся в содеянном, активно способствовала установлению обстоятельств преступления, в том числе в отношении себя и других лиц, частично добровольно возместила ущерб.