Суд может обязать госисполнителей взыскать с ПриватБанка деньги Суркисов

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Речь идет о 245 млн долларов офшорных компаний Суркисов

Печерский районный суд во время сегодняшнего заседания может обязать Государственную исполнительную службу принудительно взыскать с "ПриватБанка" денежные средства в пользу шести офшорных компаний. Эти компании аффилированы с семьей Суркисов.

Об этом юридический советник "ПриватБанка" Андрей Пожидаев сказал на брифинге перед судебным заседанием, передает корреспондент РБК-Украина.

Юрист объяснил суть иска офшорных компаний. По его словам, они просят суд определить суммы и условия взыскания средств с "ПриватБанка". В 2017 году Печерский суд уже выносил решение относительно того, что "ПриватБанк" должен выполнять условия депозитных договоров.

"Просят, чтобы суд определил точно сумму, которую должен заплатить "ПриватБанк"... А также истцы просят, чтобы в случае невыполнения банком добровольно обязанности по уплате таких сумм, просят предоставить возможность Государственной исполнительной службе принудительно взыскать со счетов "ПриватБанка" указанные денежные средства", - сказал он.

Пожидаев уточнил, что речь идет о 245 млн долларов шести оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Напомним, государственный "ПриватБанк" сегодня получил повестку о вызове на судебное заседание Печерского районного суда. Киева в деле по иску оффшорных компаний.

Истцы просят суд обязать органы Государственной исполнительной службы взыскать с банка денежные средства.

Отметим, что согласно постановлению Печерского районного суда, "ПриватБанк" должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, более 250 млн долларов по депозитным договорам, которые были прекращены в декабре 2016 года.

Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка при национализации (bail in).