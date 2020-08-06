Печерский суд рассмотрит взыскание с ПриватБанка депозитов Суркисов

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Суд может обязать государственных исполнителей взыскать деньги с банка

Государственный "ПриватБанк" сегодня получил повестку о вызове на судебное заседание Печерского районного суда. Киева в деле по иску офшорных компаний. Заседание назначено на 16:00 этого же дня.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, оффшорные компании обратились в Печерский районный суд с заявлением об "установлении порядка исполнения решения об обеспечении иска", которая была вынесена еще в 2017 году".

По данным пресс-службы, истцы просят суд зобов'обязать органы Государственной исполнительной службы взыскать с банка средства.

В то же время банк обращает внимание, что по состоянию на сегодняшний день истек трех летний срок, установленный законодательством, на принудительное исполнение определения об обеспечении.

"Рассмотрение дела будет осуществлять судья Вовк, при том что материалы дела были истребованы Верховным судом для рассмотрения кассационной жалобы "ПриватБанка" на определение об обеспечении", - говорится в сообщении банка.

Напомним, что согласно постановлению Печерского районного суда г. Киев, "ПриватБанк" должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, более 250 млн долларов по депозитным договорам, которые были прекращены в декабре 2016 года.

Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка при национализации (bail in).

Напомним, Большая палата Верховного суда закрыла производство в деле о вкладах семьи Суркисов в государственном ПриватБанка.

Таким образом, суд отменил решения низших инстанций о взыскании денежных средств с "ПриватБанк" в пользу семьи Суркисов.