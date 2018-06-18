Суд отложил рассмотрение апелляции по Святогору

Рассмотрение перенесли из-за того, что материалы дела еще не дошли в суд

Апелляционный суд Киева сегодня, 18 июня, отложил рассмотрение апелляционной жалобы Алексея Святогора. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы перенесено на 26 июня на 13:00 из-за того, что материалы дела не дошли", - сказала она.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева 11 июня избрал меру пресечения догхантеру Алексею Святогору в виде содержания под стражей на 60 суток. Полиция Киева задержала его возле собственного дома.

Святогора подозревают в совершении преступления 2 и 3 части статьи 300 Уголовного кодекса Украины - сбыт несовершеннолетним или распространение среди них произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, а также принуждение несовершеннолетних к участию в создании таких произведений.

Известно, что Святогор находился в базе МВД среди лиц, скрывающихся от органов досудебного следствия, но 8 июня 2018 его смогли задержать.