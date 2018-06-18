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Суд відклав розгляд апеляції по Святогору

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 15:19
Фото: догханетр Святогор (facebook.com/a.svyatogor)
Фото: догханетр Святогор (facebook.com/a.svyatogor)

Розгляд перенесли через те, що матеріали справи ще не дійшли в суд

Апеляційний суд Києва сьогодні, 18 червня, відклав розгляд апеляційної скарги щодо Олексія Святогора. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар суду.

"Розгляд апеляційної скарги перенесено на 26 червня на 13:00 через те, що матеріали справи не дійшли", - сказала вона.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва 11 червня обрав запобіжний захід догхантеру Олексію Святогору у вигляді утримання під вартою на 60 діб. Поліція Києва затримала його біля власного будинку.

Святогора підозрюють у скоєнні злочину 2 і 3 частини статті 300 Кримінального кодексу України - збут неповнолітнім або поширення серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні таких творів.

Відомо, що Святогор знаходився в базі МВС серед осіб, які переховуються від органів досудового слідства, але 8 червня 2018 його змогли затримати.

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Теги публікації: Апелляционный суд Киева, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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