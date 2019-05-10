Суд отложил заседание по делу о перестрелке в Княжичах

Фото: место перестрелки в Княжичах (facebook.com/LarysaSargan)

Заседание отложили из-за неявки защитников обвиняемых

Броварской горрайонный суд Киевской области сегодня, 10 мая, отложил подготовительное заседание по делу о перестрелке силовиков в Княжичах, которая произошла в конце 2016 года, на месяц. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу суда.

В частности, заседание пришлось отложить, поскольку не все защитники обвиняемых явились в суд.

"Сегодня было подготовительное заседание. Его отложили - на 10 июня, на 11:00 - потому что не все защитники обвиняемых явились в суд", - проинформировали в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт по делу перестрелки в Княжичах в Броварской горрайонный суд Киевской области.

Как писало РБК-Украина ранее, ГПУ завершила досудебное расследование перестрелки в Княжичах, в результате которой погибли пять сотрудников полиции.

Так, 4 декабря 2016 года в Княжичах киевский уголовный розыск при поддержке спецназа КОРД проводил спецоперацию по задержанию грабителей. Во время операции на место событий прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны, которое отреагировало на сигнализацию в одном из соседних домов.

Полицейские охраны задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ столичной Нацполиции, участвовавших в спецоперации. После этого между ними началась перестрелка, в результате чего погибли пятеро полицейских.