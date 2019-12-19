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Суд открыл производство по иску против Богдана

Новости » Политика     19.12.2019 - 15:36
Суд открыл производство по иску против Богдана
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Экс-глава "Укртрансбезопасности" подал в суд на Богдана

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску против главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Сообщается, что суд открыл производство по делу по иску экс-главы "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка. Истец требует признать противоправными действия Богдана, который инициировал привлечение его к дисциплинарной ответственности и увольнение.

"Ноняк также просит суд установить отсутствие компетенции у руководителя Офиса президента по инициированию вышеупомянутых вопросов. Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная полиция открыла уголовное производство против Богдана по заявлению городского головы Киева Виталия Кличко.

Отметим, до этого расследователи BIHUS.info выпустили материал о том, что Богдан незаконно получил государственную охрану и номера прикрытия. После того, как журналисты попросили его и президента Владимира Зеленского прокомментировать использование номеров Управления государственной охраны - на автомобиле Богдана появился новый номер.

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