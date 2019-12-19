ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд відкрив провадження за позовом проти Богдана

Новини » Політика     19.12.2019 - 15:36
Суд відкрив провадження за позовом проти Богдана
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Екс-глава "Укртрансбезпеки" подав в суд на Богдана

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження за позовом проти голови Офісу президента України Андрія Богдана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОАСК.

Повідомляється, що суд відкрив провадження у справі за позовом екс-глави "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка. Позивач вимагає визнати протиправними дії Богдана, який ініціював притягнення його до дисциплінарної відповідальності та звільнення.

"Ноняк також просить суд встановити відсутність компетенції у керівника Офісу президента щодо ініціювання вищезазначених питань. Суд прийняв до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна поліція відкрила кримінальне провадження проти Богдана за заявою міського голови Києва Віталія Кличка.

Відзначимо, до цього розслідувачі BIHUS.info випустили матеріал про те, що Богдан незаконно отримав державну охорону і номери прикриття. Після того, як журналісти попросили його і президента Володимира Зеленського прокоментувати використання номерів Управління державної охорони - на автомобілі Богдана з'явився новий номер.

Співробітники СБУ на Донбасі продавали дані прослушки, - ГПУ
Новини України Служба безпеки УкраїниделоАндрій Богдан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся