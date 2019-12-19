Суд відкрив провадження за позовом проти Богдана

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Екс-глава "Укртрансбезпеки" подав в суд на Богдана

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження за позовом проти голови Офісу президента України Андрія Богдана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОАСК.

Повідомляється, що суд відкрив провадження у справі за позовом екс-глави "Укртрансбезпеки" Михайла Ноняка. Позивач вимагає визнати протиправними дії Богдана, який ініціював притягнення його до дисциплінарної відповідальності та звільнення.

"Ноняк також просить суд встановити відсутність компетенції у керівника Офісу президента щодо ініціювання вищезазначених питань. Суд прийняв до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна поліція відкрила кримінальне провадження проти Богдана за заявою міського голови Києва Віталія Кличка.

Відзначимо, до цього розслідувачі BIHUS.info випустили матеріал про те, що Богдан незаконно отримав державну охорону і номери прикриття. Після того, як журналісти попросили його і президента Володимира Зеленського прокоментувати використання номерів Управління державної охорони - на автомобілі Богдана з'явився новий номер.