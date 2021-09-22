ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Суд открыл производство по иску об аннулировании лицензии канала "НАШ"

Новина українською →
Киев, Среда 22 сентября 2021 20:45
Суд открыл производство по иску об аннулировании лицензии канала "НАШ" Фото: суд открыл производство по иску о лишении телеканала "НАШ" лицензии (telekritika ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску об аннулировании лицензии на вещание телеканалу "НАШ". Рассмотрение дела пройдет в упрощенном порядке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.

Отмечается, что суд после ознакомления с исковым заявлением и приложенными к нему материалами принял решение открыть производство по административному делу об аннулировании лицензии на вещание для телеканала "НАШ".

"Суд будет осуществлять рассмотрение дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон", - уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, в середине сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с иском о лишении телеканала "НАШ" лицензии на вещание.

Отметим, ранее "НАШ" штрафовали за участие представителей оккупационной власти на Донбассе в эфире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Национальный совет по телевидению и радиовещанию
NEWS
Реакция на изменения в государстве: Зеленский назвал свою версию покушения на Шефира
Реакция на изменения в государстве: Зеленский назвал свою версию покушения на Шефира
DAILY
Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову