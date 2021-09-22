Суд открыл производство по иску об аннулировании лицензии канала "НАШ"
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску об аннулировании лицензии на вещание телеканалу "НАШ". Рассмотрение дела пройдет в упрощенном порядке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.
Отмечается, что суд после ознакомления с исковым заявлением и приложенными к нему материалами принял решение открыть производство по административному делу об аннулировании лицензии на вещание для телеканала "НАШ".
"Суд будет осуществлять рассмотрение дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон", - уточнили в пресс-службе суда.
Напомним, в середине сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с иском о лишении телеканала "НАШ" лицензии на вещание.
Отметим, ранее "НАШ" штрафовали за участие представителей оккупационной власти на Донбассе в эфире.