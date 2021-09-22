Суд открыл производство по иску об аннулировании лицензии канала "НАШ"

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску об аннулировании лицензии на вещание телеканалу "НАШ". Рассмотрение дела пройдет в упрощенном порядке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда .

Отмечается, что суд после ознакомления с исковым заявлением и приложенными к нему материалами принял решение открыть производство по административному делу об аннулировании лицензии на вещание для телеканала "НАШ".

"Суд будет осуществлять рассмотрение дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон", - уточнили в пресс-службе суда.