Суд відкрив провадження за позовом про анулювання ліцензії каналу "НАШ"
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом про анулювання ліцензії на мовлення телеканалу "НАШ". Розгляд справи пройде в спрощеному порядку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт суду.
Зазначається, що суд після ознайомлення з позовною заявою та доданими до неї матеріалами прийняв рішення відкрити провадження в адміністративній справі про анулювання ліцензії на мовлення для телеканалу "НАШ".
"Суд здійснюватиме розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін",- уточнили в пресслужбі суду.
Нагадаємо, в середині вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернувся до суду з позовом про позбавлення телеканалу "НАШ" ліцензії на мовлення.
Зазначимо, раніше "НАШ" штрафували за участь представників окупаційної влади на Донбасі в ефірі.