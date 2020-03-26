Суд открыл дело в связи с непредставлением декларации Ермаком

Окружной административный суд города Киева открыл производство в связи с непредставлением декларации о доходах главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом передает пресс-служба суда.

Отмечается, что производство открыто по иску народного депутата Украины Антона Полякова к председателю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.

"Истец просит суд обязать руководителя НАПК предоставить предписание главе государства Владимиру Зеленскому относительно проведения служебного расследования для выяснения причин непредставления Андреем Ермаком, как кандидатом на должность главы Офиса президента Украины, декларации по 2019 год", - сообщили в суде.

Известно, что среди прочего нардеп Поляков также требует у суда признать противоправной бездеятельность главы НАПК.

"Суд постановил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без извещения сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам", - отметила пресс-служба.

Напомним, Офис генерального прокурора открыл доступ ко всем данным деклараций нынешних прокуроров, а также бывших сотрудников Генеральной прокуратуры Украины.

Недавно выяснилось, что новый министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не указал в своей декларации квартиру в Москве и особняк в селе Романков под Киевом.