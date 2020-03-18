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Ермак вместо Богдана возглавил комиссию по государственным наградам

Новости » Политика     18.03.2020 - 18:23
Ермак вместо Богдана возглавил комиссию по государственным наградам
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Зеленский подписал соответствующий указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака главой комиссии по государственным наградам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный на сайте президента указ.

Указом президента Ермак введен в персональный состав Комиссии государственных наград и геральдики и назначен его главой. Кроме того, бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана, соответственно, вывели из состава этой комиссии.

Напомним, сегодня в Верховной раде появилось постановление о результатах заседания трехсторонней контактной группы в Минске с участием Ермака. На данный момент текст документа не опубликован.

По словам Ермака, на переговорах в Минске стороны согласились сформировать Консультативный совет с представителями оккупированных территорий Донбасса. Ожидается, что окончательное решение могут принять на следующей встрече Контактной группы. Предполагается, что представители ОРДЛО смогут решать вопросы имплементации минских соглашений при политической подгруппе. Пока неясно, кто именно войдет в этот новый орган от оккупированных территорий.

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