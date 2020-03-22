Новый министр экономики не задекларировал квартиру в Москве, - "Схемы"

Фото: Игорь Петрашко (twitter/glavcom)

Нет в декларации нового министра и двух автомобилей

Новый министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не указал в своей декларации квартиру в Москве и особняк в селе Романков под Киевом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на програму "Схемы".

В частности, журналисты установили, что особняк расположен в элитном коттеджном городке Солнечная долина. Но этот дом на 409 "квадратов" записан на супругу министра Светлану, которая является гражданкой России. Также в ее собственности земля, расположенная здесь же - 15 соток. А вот в Москве у жены министра есть квартира на 109 кв. м. в Донском районе.

Нет в декларации нового министра и двух автомобилей - Suzuki Vitara S (2016 года выпуска) и Land Rover Range Rover Sport (2017 года выпуска).

"Я указал только киевскую квартиру, потому что там надо было хоть что-то указать, а это место регистрации, и по процедуре надо было хоть какой-то адрес дать. Все покажем, оно все официальное, мои доходы все официальные - вы увидите через налоговую огромный доход", - рассказал Петрашко.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал более 1 млн гривен зарплаты за год.

Отметим, Офис генерального прокурора открыл доступ ко всем данным деклараций нынешних прокуроров ОГП, а также бывших сотрудников Генеральной прокуратуры Украины.