Суд открыл дело по иску Януковича к Верховной раде

"Окружной административный суд г. Киева открыл производство по иску В. Януковича к Верховной раде Украины в споре относительно признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента", - сообщила она.

По ее словам, рассмотрение дела с вызовом сторон назначено на 16 февраля 2022 года. Заседание запланировано на 10:15 по киевском времени.

Совгиря напомнила, что Янукович просит суд установить отсутствие у Рады полномочий на принятие актов о самоустранении президента Украины.

"В определении суда указано, что адресом для переписки с истцом (Януковичем - ред.) является город Ростов-на-Дону (Российская Федерация)", - уточнила Совгиря.