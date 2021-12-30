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Суд открыл дело по иску Януковича к Верховной раде

Автор: Дмитрий Кузнецов

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл дело по иску экс-президента Виктора Януковича к Верховной раде. Первое заседание назначено на 16 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представительницы Рады в Конституционном суде Ольги Совгири.

"Окружной административный суд г. Киева открыл производство по иску В. Януковича к Верховной раде Украины в споре относительно признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента", - сообщила она.

По ее словам, рассмотрение дела с вызовом сторон назначено на 16 февраля 2022 года. Заседание запланировано на 10:15 по киевском времени.

Совгиря напомнила, что Янукович просит суд установить отсутствие у Рады полномочий на принятие актов о самоустранении президента Украины.

"В определении суда указано, что адресом для переписки с истцом (Януковичем - ред.) является город Ростов-на-Дону (Российская Федерация)", - уточнила Совгиря.

Напомним, иск Януковича к Раде в ОАСК зарегистрировали 6 декабря.

Отметим, в Украине завершено расследование в отношении Януковича и его окружения по делу Майдана.

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Янукович