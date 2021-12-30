Суд відкрив справу за позовом Януковича до Верховної ради

"Окружний адміністративний суд м. Києва відкрив провадження за позовом В. Януковича до Верховної Ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента", - повідомила вона.

За її словами, розгляд справи з викликом сторін призначено на 16 лютого 2022 року. Засідання заплановане на 10: 15 за київським часом.

Совгиря нагадала, що Янукович просить суд встановити відсутність у Ради повноважень на прийняття актів про самоусунення президента України.

"В ухвалі суду зазначено, що адресою для листування з позивачем (Януковичем - ред.) є місто Ростов-на-Дону (Російська Федерація)", - уточнила Совгиря.