Суд отклонил просьбу экс-советника Трампа заменить судью по "российскому делу"

Суд отказал Стоуну уже во второй раз
Федеральный суд США отклонил просьбу экс-советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна заменить судью по "российскому делу". Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что 28 мая федеральный судья Эми Берман Джексон во второй раз отказала Стоуну в просьбе привлечь нового судью для рассмотрения его уголовного дела.
На текущей неделе должны состояться слушания аргументов по нескольким других запросам адвокатов Стоуна. В частности, сторона защиты запросила для ознакомления неотредактированную версию отчета спецпрокурора Роберта Мюллера.
Ранее сообщалось, что экс-советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун обратился к федеральному судье с ходатайством о передаче ему полного текста доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
РБК-Украина писало, что генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Уильям Барр поручил федеральному прокурору в штате Коннектикут Джону Дарему провести проверку того, как было инициировано расследование о российском вмешательстве в президентские выборы в США.