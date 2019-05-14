Генпрокурор США поручил проверить законность расследования Мюллера

Фото: Уильям Барр (GettyImages)

Это решение было принято на фоне призывов президента Дональда Трампа к проверке расследования специального прокурора Роберта Мюллера

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Уильям Барр поручил федеральному прокурору в штате Коннектикут Джону Дарему провести проверку того, как было инициировано расследование о российском вмешательстве в президентские выборы в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.



Издание сообщает, что такое решение было принято на фоне призывов президента Дональда Трампа к проверке расследования специального прокурора Роберта Мюллера. По его итогам Мюллер подтвердил, что Россия предпринимала попытки вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах. Однако отчет его команды показал, что, несмотря на почти двухлетнюю работу, обнаружить признаков сговора штаба Трампа с российскими властями не удалось.

Дональд Трамп заявлял, что расследование Мюллера было политически мотивировано. В подобном очернении своей фигуры он обвинял демократическую партию.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил, что стал объектом нездорового и противоправного расследования, "повторение которого в дальнейшем допускать нельзя".