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Суд отклонил иск к Зеленскому по поводу всеукраинского опроса

Автор: Анастасия Рокитна

Окружной административный суд города Киева рассмотрел иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно незаконности проведения всеукраинского опроса в день выборов. Иск отклонили.

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Об этом сообщает пресс-служба суда.

В решении суда говорится, что обязательным условием предоставления правовой защиты судом является наличие нарушения прав лица на момент обращения в суд. Объявление государственного чиновника о предстоящем действии не может нарушать права гражданина на момент его обращения в суд.

"Исходя из пределов заявленных требований и анализа положений действующего законодательства суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и недоказанным достаточными доказательствами, и отказал истцу в его удовлетворении", - говорится в заявлении.

Напомним, иск подал житель Ивано-Франковской области. Он просил признать противоправным объявление опроса 25 октября.

Как известно, президент решил провести в день выборов 25 октября всеукраинский опрос на избирательных участках.

Украинцам предложат пять вопросов: о пожизненном заключении за коррупцию, о свободной экономической зоне на Донбассе, о сокращении количества народных депутатов до 300, о легализации каннабиса, о гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму.

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