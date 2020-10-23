Суд відхилив позов до Зеленського з приводу всеукраїнського опитування

Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув позов до президента України Володимира Зеленського щодо незаконності проведення всеукраїнського опитування в день виборів. Позов відхилили.

Про це повідомляє прес-служба суду.

У рішенні суду говориться, що обов’язковою умовою надання правового захисту судом є наявність порушення прав особи на момент звернення до суду. Оголошення державного посадовця про майбутню дію не може порушувати права громадянина на момент його звернення до суду.

"Виходячи з меж заявлених вимог та аналізу положень чинного законодавства суд дійшов висновку, що позов є необґрунтованим та недоведеним достатніми доказами, і відмовив позивачу у його задоволенні", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, позов подав житель Івано-Франківської області. Він просив визнати протиправним оголошення опитування 25 жовтня.

Як відомо, президент вирішив провести в день виборів 25 жовтня всеукраїнське опитування на виборчих дільницях.

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