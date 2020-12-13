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Суд отклонил иск Трампа об отмене итогов выборов в Висконсине

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп проиграл федеральный судебный процесс. Он просил суд признать недействительными результаты выборов в Висконсине.

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Об этом пишет Associated Press.

Окружной судья США Бретт Людвиг, назначенный Трампом, отклонил федеральный иск Трампа с просьбой обязать контролируемый республиканцами законодательный орган назвать Трампа победителем над демократом Джо Байденом.

Судья сказал, что аргументы Трампа "неуместны с точки зрения закона и факта".

Ранее Верховный суд США отклонил иск Техаса о непризнании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов.

Напомним, ранее в Верховный суд был подан новый иск от штата Техас, к которому в среду присоединились еще 17 штатов с требованием признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

РБК-Украина писало, что Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США.

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