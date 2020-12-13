Суд відхилив позов Трампа про скасування підсумків виборів у Вісконсині

Президент США Дональд Трамп програв федеральний судовий процес. Він просив суд визнати недійсними результати виборів у Вісконсині.

Про це пише Associated Press.

Окружний суддя США Бретт Людвіг, призначений Трампом, відхилив федеральний позов Трампа з проханням зобов'язати контрольований республіканцями законодавчий орган назвати Трампа переможцем над демократом Джо Байденом.

Суддя сказав, що аргументи Трампа "недоречні з точки зору закону і факту".

Раніше Верховний суд США відхилив позов Техасу про невизнання підсумків минулих президентських виборів у низці штатів.

Нагадаємо, раніше Верховний суд був поданий новий позов від штату Техас, до якого в середу приєдналися ще 17 штатів з вимогою визнати недійсними результати виборів в Джорджії, Вісконсині, Мічигані та Пенсільванії.

РБК-Україна писало, що Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США.