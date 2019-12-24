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Кузьменко просят отпустить на поруки 55 человек

Новости » Происшествия     24.12.2019 - 16:09
Кузьменко просят отпустить на поруки 55 человек
Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина)

Обвинение считает сомнительным представленное в суде алиби Кузьменко

Фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко просят отпустить из-под стражи на поруки 55 человек. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из Киевского апелляционного суда.

Сегодня суд рассматривает жалобу адвокатов Кузьменко на ее арест. Адвокаты настаивают, что в день убийства Шеремета подозреваемая находилась дома с ребенком. Однако прокуратура опровергает эти данные и заявляет об отсутствии алиби у подозреваемой.

Защита, в свою очередь, просит суд отпустить Кузьменко из-под стражи на поруки 55 человек, в частности, участников АТО, военных капелланов, бывших нардепов Оксаны Корчинской, Николая Величковича и экс-министра здравоохранения Олега Мусия.

На данный момент суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

Напомним, на прошлой неделе суд перенес рассмотрение жалобы защиты Кузьменко, после чего подозреваемая отказалась покидать помещение, а силовики пошли на штурм.

В последствии ее принудительно вернули в СИЗО, в результате стычек был пострадавший.

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