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Суд отказался восстановить Коробкову в списке "Слуги народа"

Новости » Выборы 2019    15.07.2019 - 12:55
Суд отказался восстановить Коробкову в списке "Слуги народа"
Фото: Елена Коробкова (facebook.com/ekorobkova1)

Коробочную исключили из списка партии Слуга народа, где она была под номером 31

Шестой апелляционный административный суд отказал исполнительному директору Независимой ассоциации банков Украины Елене Коробковой в признании противоправным решения Центральной избирательной комиссии. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе суда.

В суде пояснили, что Коробокова требовала отменить решение ЦИК, которым была отменена ее регистрация как кандидата.

"У нее было два требования: признать противоправным и отменить решение политической партии "Слуга народа". Также она просила признать противоправным и отменить постановление ЦИК. 14 июля решением суда было отказано в удовлетворении ее исковых требований", - сообщили в пресс-службе.

В суде добавили, что это решение можно обжаловать в Кассационном административном судьи в составе Верховного суда в двухдневный срок.

Как сообщало РБК-Украина политическая партия "Слуга народа" приняла решение исключить из партийного списка семь кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду, в том числе Елену Коробкову (№31).

После этого Елена Коробкова, которую исключили из списка партии "Слуга народа" якобы по ее собственному желанию, опровергла информацию, что сняла свою кандидатуру в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссиявыборыСлуга народа
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