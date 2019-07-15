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Суд відмовився поновити Коробкову в списку "Слуги народу"

Новини » Вибори 2019    15.07.2019 - 12:55
Суд відмовився поновити Коробкову в списку "Слуги народу"
Фото: Олена Коробкова (facebook.com/ekorobkova1)

Коробкову виключили зі списку партії Слуга народу, де вона була під 31 номером

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив виконавчому директору Незалежної асоціації банків України Олені Коробковій у визнанні протиправним рішення Центральної виборчої комісії. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі суду.

У суді пояснили, що Коробкова вимагала відмінити рішення ЦВК, яким було скасовано її реєстрацію як кандидата.

"У неї було дві вимоги: це визнати протиправним та скасувати рішення політичної партії "Слуга народу". Також вона просила визнати протиправною та скасувати постанову ЦВК. 14 липня рішенням суду було відмовлено в задоволенні її позовних вимог", - повідомили в прес-службі.

У суді додали, що це рішення можна оскаржити в Касаційному адміністративному судді у складі Верховного суду у дводенний строк.

Як повідомляло РБК-Україна політична партія "Слуга народу" прийняла рішення виключити з партійного списку сім кандидатів у народні депутати на позачергових виборах у Верховну раду, у тому числі Олену Коробкову (№31).

Після цього, Олена Коробкова, яку виключили з списку партії "Слуга народу" нібито за її власним бажанням, спростувала інформацію, що зняла свою кандидатуру в народні депутати з позачергових виборів у Верховну раду.

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