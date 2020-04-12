Суд отказался штрафовать украинца без маски в общественном месте

Кельменецкий районный суд Черновицкой области отказался штрафовать местного жителя, который, несмотря на карантин в Украине, находился в общественном месте без защитной маски. Об этом говорится в постановлении суда.

Согласно материалам административного дела, мужчина находился без защитной на остановке общественного транспорта, которая считается общественным местом. Соответственно, на него составили протокол за нарушение карантина.

На суде мужчина заявил, что живет в селе и не имел возможности купить маску или изготовить ее, а бесплатно маску никто не предлагал. Судья закрыл дело из-за отсутствия состава правонарушения. Суд также сослался на то, что в деле нет доказательств, которые бы подтверждали, что нарушитель за собственные средства обязан купить или изготовить маску, или доказательств того, что ему оплатили расходы на маску.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из Китая доставили оборудование, которое ускорит производство масок. При этом в стране ежедневно производят почти миллион масок.