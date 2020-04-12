Суд відмовився штрафувати українця без маски в громадському місці

Кельменецький районний суд Чернівецької області відмовився штрафувати місцевого жителя, який, незважаючи на карантин в Україні, перебував у громадському місці без захисної маски. Про це йдеться в постанові суду.

Згідно з матеріалами адміністративної справи, чоловік перебував без захисної на зупинці громадського транспорту, яка вважається громадським місцем. Відповідно, на нього склали протокол за порушення карантину.

На суді чоловік заявив, що живе в селі і не мав можливості купити маску або виготовити її, а безкоштовно маску ніхто не пропонував. Суддя закрив справу через відсутність складу правопорушення. Суд також послався на те, що у справі немає доказів, які б підтверджували, що порушник за власні кошти зобов'язаний купити або виготовити маску, або доказів того, що йому сплатили витрати на маску.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що з Китаю доставили обладнання, яке прискорить виробництво масок. При цьому в країні щодня виробляють майже мільйон масок.