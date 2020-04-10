ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский: из Китая доставили оборудование, которое ускорит производство масок

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 18:42
Зеленский: из Китая доставили оборудование, которое ускорит производство масок
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Украина ежедневно производит почти миллион масок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самолетом с Китая, среди прочего, была доставлена производственная линия, которая существенно ускорит производство масок в Украине. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

При этом он добавил, что Украина ежедневно производит почти миллион масок.

"Мы продолжаем изготавливать почти миллион масок ежедневно. Самолетом из Китая, среди прочего, была доставлена производственная линия, которая существенно ускорит производство масок в Украине", - отметил президент.

Кроме того, он сообщил, что в течение недели самолеты доставляют из Китая и Южной Кореи необходимое для тестирования и лечения больных.

"В течение недели наши самолеты доставляют из Китая и Южной Кореи все необходимое. Уже прибыло четыре самолета, еще четыре мы ожидаем сегодня и в эти выходные. Результатом недельной доставки будет - почти полмиллиона респираторов, 150 тысяч одноразовых костюмов повышенного класса, 100 тысяч тестов ПЦР и 200 тысяч необходимых реагентов для ПЦР тестов. Кроме этого, 20 тысяч защитных очков, 10 аппаратов ИВЛ и десять спецбоксів для транспортировки больных", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что Украина наращивает собственное производство.

"За последние несколько дней было отгружено 4 тысячи многоразовых защитных костюмов, сделанных в Украине", - добавил он.

Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но – не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается. В течение недели наши самолеты доставляют из Китая и Южной Кореи все необходимое. Уже прибыло четыре самолета, еще четыре ми ожидаем сегодня и в эти выходные. Параллельно мы наращиваем собственное производство. За несколько последних дней было отгружено 4 тысячи многоразовых защитных костюмов, сделанных в Украине. Мы продолжаем изготавливать почти миллион масок ежедневно. Также хочу отметить важные инициативы правительства относительно изменений в государственный бюджет. Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 миллиардов гривен. За эти средства будет ощутимо увеличены выплаты врачам, которые противодействуют COVID-19, и осуществлены выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу. А еще – предоставление денежной помощи семьям врачей, погибших от коронавирус. Отдельно от средств Фонда почти 30 миллиардов гривен будет направлено нашим пенсионерам. Приоритетом остается и проект «Большая стройка». Он стимулюватиме развитие экономики и создаст в Украине тысячи новых рабочих мест. Отдельно хочу поддержать наших учителей с проекта «Всеукраинская школа онлайн». Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников. Ошибиться – не страшно. Страшно – за всю свою жизнь не создать ничего. Страшно – это самоутверждаться за счет унижения других людей. Я говорю это каждому хейтеру, который считал своим священным обов'связью гадость написать в адрес украинских учителей. Мы обов'обязательно все преодолеем. И я с нетерпением жду того дня, когда мое обращение по борьбе с коронавирусом будет состоять только из одного предложения – в Украине заболевших и умерших нет.

Опубликовано Владимиром Зеленским П'ятниця, 10 апреля 2020 г.

Напомним, Евросоюз выделит Украине 190 миллионов евро помощи для борьбы с пандемией коронавируса. Кроме этого, ЕС предоставил Украине оборудования, 100 комплектов средств индивидуальной защиты и 70 литров антисептической жидкости для Центра экстренной медицинской помощи в Донецкой области.

Кроме того, в Офисе президента заявили о невозможности смягчения карантина в Украине. Пока нельзя говорить об смягчение карантинных мероприятий из-за коронавируса в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование, говорилось в заявлении.

Португалия намерена продлить действие чрезвычайного положения В Херсонской области коронавирусом заразились более десяти медиков
Новости Украины Владимир ЗеленскийКитаймаскаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь