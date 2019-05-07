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Суд відмовився розглядати повторний арешт Савченко

Новини » Політика    07.05.2019 - 15:45
Суд відмовився розглядати повторний арешт Савченко
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Суд відмовився розглядати відповідне клопотання військових прокурорів

Генеральна прокуратура повідомляє, що Броварський райсуд Київської області відмовився розглядати клопотання військових прокурорів про продовження арешту депутата Верховної ради Надії Савченко та колишнього керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Вказано, що відповідні клопотання про повторний арешт прокурори подали заздалегідь до початку судового засідання у вівторок, 7 травня.

"Суд знову відмовився розглядати обґрунтоване клопотання військових прокурорів щодо продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно обвинувачених народного депутата України та громадянина (Рубана - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, Броварський районний суд переніс розгляд справи Надії Савченко та Володимира Рубана на 31 травня через неявку адвокатів Рубана. Так, суд прийняв відповідне рішення, оскільки законодавство передбачає обов'язкову участь адвокатів обвинуваченого в тяжких і особливо тяжких злочинах у підготовчому судовому засіданні.

Нагадаємо, суд випустив з-під арешту нардепа Надію Савченко. Рішення було винесено у зв'язку із закінченням строку арешту, який завершився вчора, 16 квітня 2019 року. Також звільнили з-під варти Володимира Рубана.

Відзначимо, що нардеп Савченко після звільнення вже приходила на роботу до Верховної ради України.

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Новини України Надія СавченкоарештВладимир Рубан
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