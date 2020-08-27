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Суд отказался передать АРМА заблокировавший Керченский пролив танкер

Киев, Четверг 27 августа 2020 12:08
Суд отказался передать АРМА заблокировавший Керченский пролив танкер
Фото: танкер NEYMA (dumskaya.net)
Автор: Олег Черныш

Шевченковский районный суд Киева отказался передать в управление АРМА (Агентству по розыску и менеджменту активов) российский танкер Neyma, который РФ использовала для блокирования Керченского пролива и захвата украинских кораблей. Он был задержан украинскими правоохранителями в июле 2019 года на реке Дунай в порту Измаила.

Об этом сообщается РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

По решению суда он был арестован как орудие преступления, совершенного российскими властями в Керченской протоке.

Установлено, что именно этот танкер использовался россиянами для перекрытия Керченского пролива 25 ноября 2018 года и захвата в плен украинских моряков с трех военных кораблей.

В январе 2019 года танкер был продан за 31 млн рублей одной российской компанией другой и поменял название.

Для сохранения экономической стоимости и сохранности корабля Служба безопасности Украины попросила суд передать его в управление АРМА. В середине августа текущего года киевский суд эту просьбу отклонил. Суд отметил, что украинские правоохранители не спросили согласия российского владельца судна на реализацию его имущества или передачу его в управление.

Напомним, 30 июля Приморский районный суд города Одессы арестовал российский танкер NEYMA.

Кроме того, Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с требованием прояснить ситуацию вокруг ареста российского танкера NEYMA.

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