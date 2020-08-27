Суд відмовився передати АРМА танкер, який заблокував Керченську протоку

Фото: танкер NEYMA (dumskaya.net)

Шевченківський районний суд Києва відмовився передати в управління АРМА (Агентству з розшуку та менеджменту активів) російський танкер Neyma, який РФ використала для блокування Керченської протоки і захоплення українських кораблів. Він був затриманий українськими правоохоронцями в липні 2019 року на річці Дунай в порту Ізмаїла.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

За рішенням суду він був заарештований як знаряддя злочину, вчиненого російською владою в Керченській протоці.

Встановлено, що саме цей танкер використовувався росіянами для перекриття Керченської протоки 25 листопада 2018 року і захоплення в полон українських моряків з трьох військових кораблів.

У січні 2019 року танкер був проданий за 31 млн рублів однією російською компанією інший і змінив назву.

Для збереження економічної вартості і збереження корабля Служба безпеки України попросила суд передати його в управління АРМА. В середині серпня поточного року київський суд це прохання відхилив. Суд зазначив, що українські правоохоронці не запитали згоди російського власника судна на реалізацію його майна або передачу його в управління.

Нагадаємо, 30 липня Приморський районний суд міста Одеси заарештував російський танкер NEYMA.

Крім того, Генеральне консульство Російської Федерації в Одесі направило в Міністерство закордонних справ України ноту з вимогою прояснити ситуацію навколо арешту російського танкера NEYMA.