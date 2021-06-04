Суд відмовився скасувати підозру нардепу Мялику за ухилення від сплати податків
Печерський районний суд міста Києва відмовився скасувати підозру народному депутату Віктору Мялику. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 97 млн гривень.
Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі офісу генпрокурора.
"Судом підтверджено обґрунтованість підозри народному депутату України в ухиленні від сплати податків більш ніж 97 млн гривень. Печерський районний суд відмовив у задоволенні скарги адвоката в інтересах нардепа рішення генпрокурора щодо повідомлення йому про підозру",-повідомили в прес-службі.
Напередодні також суд наклав арешт на майно підозрюваного народного депутата. Зокрема, арешт був накладений на 592 об'єкти нерухомого майна, з них: 32 гаражі, Торговий центр з багаторівневим гаражем, Автосервіс з кафетерієм, житловий будинок, садовий будинок, 73 земельних ділянок, 47 квартир, 73 машиномісця, 363 нежитлові приміщення (офіси, Комори), 2 транспортні засоби марки Lexus.
Судді Київського апеляційного суду підтримали відповідну позицію прокурорів офісу генерального прокурора.
Нагадаємо, підозру Мялику оголосили наприкінці березня. За даними правоохоронців, він займався підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи.
Раніше повідомлялося, що восени правоохоронці повідомили підозра нардепу від "Слуги народу" Олександру Юрченку. Його підозрюють у хабарництві.