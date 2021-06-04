Суд відмовився скасувати підозру нардепу Мялику за ухилення від сплати податків

Печерський районний суд міста Києва відмовився скасувати підозру народному депутату Віктору Мялику . Його підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 97 млн гривень.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі офісу генпрокурора.

"Судом підтверджено обґрунтованість підозри народному депутату України в ухиленні від сплати податків більш ніж 97 млн гривень. Печерський районний суд відмовив у задоволенні скарги адвоката в інтересах нардепа рішення генпрокурора щодо повідомлення йому про підозру",-повідомили в прес-службі.

Напередодні також суд наклав арешт на майно підозрюваного народного депутата. Зокрема, арешт був накладений на 592 об'єкти нерухомого майна, з них: 32 гаражі, Торговий центр з багаторівневим гаражем, Автосервіс з кафетерієм, житловий будинок, садовий будинок, 73 земельних ділянок, 47 квартир, 73 машиномісця, 363 нежитлові приміщення (офіси, Комори), 2 транспортні засоби марки Lexus.

Судді Київського апеляційного суду підтримали відповідну позицію прокурорів офісу генерального прокурора.