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Суд отказался отменить арест акций "Проминвестбанка", купленных VR Capital

Новости » Финансы     06.04.2020 - 17:26
Суд отказался отменить арест акций "Проминвестбанка", купленных VR Capital
Фото: Проминвестбанк (РБК-Украина)

Арест на акции ПИБа не позволил завершить процедуру принудительной продажи арестованного имущества

Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство об отмене ареста акций ПАО "Проминвестбанка", купленных ранее американским инвестфондом VR Capital. Об этом сообщает "БизнесЦензор", передает РБК-Украина.

Согласно определению суда, опубликованному в Едином госреестре судебных решений, 4 марта ЗАО "Альтана Капитал" по поручению ООО "ФК "Фортифай" на торгах ПФТС приобрело 99,7726% акций ПИБа, а 6 марта был заключен договор купли-продажи ценных бумаг.

В дальнейшем компания "Фортифай" выплатила полную стоимость ценных бумах (268 млн 709,961 тыс. грн) в рамках исполнения требований регламента биржевых торгов, говорится в определении.

Вместе с тем, арест на акции ПИБа, наложенный постановлением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года, не позволил завершить процедуру принудительной продажи арестованного имущества, а именно провести перевод указанных ценных бумаг со счета владельца на счет компании "Фортифай".

Отмечается, что арест был наложен по делу в рамках исполнения решения международного арбитража Гааги по взысканию с России убытков ряду компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским и имевших активы в Крыму.

23 марта покупатель подал ходатайство в Киевский апелляционный суд об отмене мер обеспечения иска по данному делу в части наложения ареста на простые именные акции ПИБа, которое было отклонено, говорится в материалах суда.

Напомним, "Проминвестбанк" был продан в начале марта, покупателем стала ФК "Фортифай", которая принадлежит Сергею Фаткуллину. Позже сообщалось, что реальным покупателем "Проминвестбанка" стал американский инвестфонд VR Capital.

Как писало РБК-Украина, продажа "Проминвестбанка" являлась предметом рассмотрения в Стокгольмском арбитражном суде, который запретил их принудительную продажу.

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