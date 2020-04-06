Суд відмовився скасувати арешт акцій "Промінвестбанку", куплених VR Capital

Фото: Промінвестбанк (РБК-Україна)

Арешт на акції ПІБу не дозволив завершити процедуру примусового продажу арештованого майна

Київський апеляційний суд відхилив клопотання про скасування арешту акцій ПАТ "Промінвестбанку", куплених раніше американським інвестфондом VR Capital. Про це повідомляє "БізнесЦензор", передає РБК-Україна.

Згідно з визначенням суду, опублікованому в Єдиному держреєстрі судових рішень, 4 березня ЗАТ "Альтана Капітал" за дорученням ТОВ "ФК "Фортифай" на торгах ПФТС набуло 99,7726% акцій ПІБу, а 6 березня був укладений договір купівлі-продажу цінних паперів.

Надалі компанія "Фортифай" виплатила повну вартість цінних паперів (268 млн 709,961 тис. грн) в рамках виконання вимог регламенту біржових торгів, йдеться у визначенні.

Разом з тим, арешт на акції Пібу, накладений постановою Апеляційного суду Києва від 5 вересня 2018 року, не дозволив завершити процедуру примусового продажу арештованого майна, а саме провести переклад зазначених цінних паперів з рахунку власника на рахунок компанії "Фортифай".

Відзначається, що арешт був накладений по справі в рамках виконання рішення міжнародного арбітражу Гааги по стягненню з Росії збитків ряду компаній, пов'язаних з бізнесменом Ігорем Коломойським.

23 березня покупець подав клопотання до Київського апеляційного суду про скасування заходів забезпечення позову по даній справі в частині накладення арешту на прості іменні акції ПІБу, яке було відхилено, йдеться в матеріалах суду.

Нагадаємо, "Промінвестбанк" був проданий на початку березня, покупцем стала ФК "Фортифай", що належить Сергію Фаткуллину. Пізніше повідомлялося, що реальним покупцем "Промінвестбанку" став американський інвестфонд VR Capital.

Як повідомляло РБК-Україна, продаж "Промінвестбанку" була предметом розгляду в Стокгольмському арбітражному суді, який заборонив їх примусовий продаж.