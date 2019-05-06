Суд отказался обязать Насирова сдать загранпаспорт

Фото: Роман Насиров (facebook.com)

Шевченковский районный суд города Киева отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства сдать паспорта для выезда за границу

Шевченковский районный суд города Киева отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства об обязательстве бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Романа Насирова и руководителя департамента ГФС, сдать паспорта для выезда за границу. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Сегодня, 6 мая, состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении экс-главы ГФС и руководителя департамента ГФС. Прокурор САП на заседании заявил ходатайство об изменении меры пресечения и возложении на обвиняемых обязанностей с целью обеспечения их надлежащего процессуального поведения, в частности, обязанности сдать паспорта для выезда за границу.

Ранее эти обязанности уже возлагались на обвиняемых, однако со 2 по 6 мая 2019 года не действовали в связи с невозможностью суда вовремя рассмотреть ходатайство прокурора о продлении срока их действия.

По результатам рассмотрения ходатайства коллегия судей возложила на обвиняемых обязанность являться в суд по вызову, сообщать суду об изменении места жительства и работы, воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.

"В удовлетворении ходатайства о возложении других обязанностей, в частности обязательства обвиняемых сдать паспорта для выезда за границу коллегия судей отказала", - пишет САП.

Следующее судебное заседание назначено на 10:00 17 мая.

Напомним, 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы.

Вопрос восстановления руководителя центрального органа исполнительной власти должен осуществляться на основании распоряжения Кабинета министров, проект которого вносит Минфин. Поэтому издание приказа об исполнении решения Окружного административного суда Киева, подписанного самим Романом Насировым неправомерно, и руководителем ГФС остается Александр Власов.