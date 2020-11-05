Суд отказал Трампу в остановке подсчета голосов в Мичигане

Суд штата Мичиган отклонил иск от штаба Дональда Трампа. Представители президента США требовали приостановить подсчет голосов, поданных лично и присланных по почте в ходе президентских выборов.

Об этом сообщает телеканал Fox 2.

Решение об отказе в иске приняла судья Синтия Стивенс.

"Это требование отвергается", - сообщила она во время слушаний.

Адвокат Трампа заявил, что наблюдателя за гоосованием от республиканцев удалили из комнаты для подсчета голосов.

Сегодня Дональд Трамп уже призвал остановить подсчет голосов, а также заявил о подаче исков во всех штатах, где Байден считается победителем, в том числе и Мичигане.

У Байдена сейчас 264 голоса выборщиков. Выигрыш в штате Невада принесет ему еще шесть голосов и победу в целом на президентских выборах. Для этого нужно 270 голосов выборщиков.

У Трампа пока 214 и он имеет шансы выиграть в четырех штатах - кроме Пенсильвании это Аляска, Северная Каролина и Джорджия.

Напомним, в Филадельфии на час останавливали подсчет голосов после выборов. Там республиканцы добивались через суд более близкого доступа к столам, где считают голоса. При этом городские власти Филадельфии уже обжаловали решение суда в Верховном суде штата.