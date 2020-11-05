Суд відмовив Трампу в зупинці підрахунку голосів в Мічигані

Суд штату Мічиган відхилив позов від штабу Дональда Трампа. Представники президента США вимагали призупинити підрахунок голосів, поданих особисто та надісланих поштою в ході президентських виборів.

Про це повідомляє телеканал Fox 2.

Рішення про відмову в позові прийняла суддя Синтія Стівенс.

"Це вимога відкидається", - повідомила вона під час слухань.

Адвокат Трампа заявив, що спостерігача за голосуванням від республіканців видалили з кімнати для підрахунку голосів.

Сьогодні Дональд Трамп уже закликав зупинити підрахунок голосів, а також заявив про подачу позовів у всіх штатах, де Байден вважається переможцем, в тому числі і Мічигані.

У Байдена зараз 264 голоси вибірників. Виграш в штаті Невада принесе йому ще шість голосів і перемогу в цілому на президентських виборах. Для цього потрібно 270 голосів вибірників.

У Трампа поки 214 і він має шанси виграти у чотирьох штатах - крім Пенсільванії це Аляска, Північна Кароліна і Джорджія.

Нагадаємо, у Філадельфії на годину зупиняли підрахунок голосів після виборів. Там республіканці домагалися через суд близького доступу до столів, де рахують голоси. При цьому міська влада Філадельфії вже оскаржили рішення суду у Верховному суді штату.