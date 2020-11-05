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В Филадельфии останавливали подсчет голосов из-за иска республиканцев

Филадельфия, Четверг 05 ноября 2020 21:13
В Филадельфии останавливали подсчет голосов из-за иска республиканцев
Фото: вход на избирательный участок (twitter com ReporterBlayne)
Автор: Роман Тверденко

В Филадельфии на час останавливали подсчет голосов после выборов. Там республиканцы добивались через суд более близкого доступа к столам, где считают голоса.

Об этом сообщает NBC Philadelphia.

Около 11:00 по местному времени был приостановлен подсчет голосов. Республиканская партия потребовала у суда штата Пенсильвания разрешения своим наблюдателям иметь больше доступа к процессу подсчета. Суд удовлетворил просьбу партии и около 12:15 подсчет в Pennsylvania Convention Center продолжился.

При этом городские власти Филадельфии уже обжаловали решение суда в Верховном суде штата.

В Пенсильвании президент Дональд Трамп лидирует на выборах. После обработки 88% данных, Трамп опережает Джо Байдена на 112 тысяч голосов. На кону в Пенсильвании 20 голосов выборщиков.

Напомним, что у Байдена сейчас 264 голоса выборщиков. Выигрыш в штате Невада принесет ему еще шесть голосов и победу в целом на президентских выборах. Для этого нужно 270 голосов выборщиков. У Трампа пока 214 и он имеет шансы выиграть в четырех штатах - кроме Пенсильвании это Аляска, Северная Каролина и Джорджия.

Сегодня Дональд Трамп уже призвал остановить подсчет голосов, а также заявил о подаче исков во всех штатах, где Байден считается победителем.

Также штаб Трампа будет требовать пересчитать голоса в Неваде. По их данным, там проголосовали 10 тысяч человек, которые уже не живут в штате.

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