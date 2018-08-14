Суд отказал российской компании в отстранении спецпрокурора США Мюллера

Российская компания Concord заявила, что Мюллер был назначен незаконно руководителем расследования о вмешательстве РФ в дела США

Суд в округе Колумбия отклонил просьбу российской компании Concord Management and Consulting LLC об отстранении специального прокурора Соединенных Штатов Роберта Мюллера от расследования вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В частности, в иске российская сторона пыталась доказать, что Мюллера назначили руководителем расследования незаконно. Однако Concord иск проиграла - суд не удовлетворил просьбу об отстранении Мюллера.

Отметим, что компания Concord является одной из трех юридических лиц, которых вместе с 13 российскими физическими лицами Мюллер обвинил во влиянии на избирательную кампанию в 2016 году.

Как считает следствие под руководством спецпрокурора, Россия пыталась ослабить позиции оппонента Дональда Трампа на американских выборах президента - Хилари Клинтон - которая была кандидатом от Демократической партии. Таким образом были усилены позиции Трампа, который в итоге и выиграл выборы.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует вмешательство РФ и других сторон в выборы в США, заявил, что экс-глава избирательной кампании Дональда Трампа и бывший советник президента Виктора Януковича Пол Манафорт заработал более 60 млн долларов за работу политического консультанта в Украине.