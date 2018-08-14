Суд відмовив російській компанії у відстороненні спецпрокурора США Мюллера

Російська компанія Concord заявила, що Мюллер був призначений незаконно керівником розслідування стручання РФ у справи США

Суд в окрузі Колумбія відхилив прохання російської компанії Concord Management and Consulting LLC щодо відсторонення спеціального прокурора Сполучених Штатів Роберта Мюллера від розслідування втручання Росії у вибори президента США в 2016 році. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зокрема, у позові російська сторона намагалась довести, що Мюллера призначили керівником розслідування незаконно. Проте Concord позов програла - суд не задовольнив прохання щодо відсторонення Мюллера.

Зазначимо, що компанія Concord є однією з трьох юридичних осіб, котрих разом з 13 російськими фізичними особами Мюллер звинуватив у впливі на виборчу кампанію в 2016 році.

Як вважає слідство під керівництвом спецпрокурора, Росія намагалася послабити позиції опонента Дональда Трампа на американських виборах президента - Хіларі Клінтон - яка була кандидатом від Демократичної партії. Таким чином були посилені позиції Трампа, який в результаті і виграв вибори.

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує втручання РФ та інших сторін у вбори в США, заявив, що екс-голова виборчої кампанії Дональда Трампа та колишній радник президента Віктора Януковича Пол Манафорт заробив понад 60 млн доларів за роботу політичного консультанта в Україні.