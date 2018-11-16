Суд отказал прокуратуре в отстранении мэра Черкасс от должности

Фото: Анатолий Бондаренко (facebook.com/Анатолий-Бондаренко)

Прокуратура Черкасской области готовит новую жалобу на решение суда

Прокуратура Черкасской области готовит новую жалобу на решение суда об отказе в удовлетворении ходатайства об отстранении мэра Черкасс Анатолия Бондаренко на время расследования дела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как известно, местной прокуратурой осуществляется надзор за соблюдением законов в форме процессуального руководства во время досудебного расследования уголовного производства по подозрению мэра Черкасс в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 351, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Следственный судья Сосновского районного суда города Черкассы 15 ноября 2018 года отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров об отстранении подозреваемого от должности. При этом решение суда органами прокуратуры и следствия расценено как необоснованное, в связи с чем решается вопрос о его обжаловании в Апелляционном суде Черкасской области.

Отмечается, что рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения перенесено на 19 ноября.

Напомним, в октябре сообщалось, что мэр города Черкассы, которому накануне прокуратура объявила подозрение, ушел в отпуск на месяц.

Анатолию Бондаренко 8 октября сообщили о подозрении в злоупотреблении властью. Сообщалось, что Бондаренко, будучи должностным лицом органа местного самоуправления, в июле 2017 года подписал и направил в суд письмо об отзыве апелляции по иску Черкасского горсовета к частному предприятию, которое занимается строительством. Дело касалось взыскания задолженности за невыполнение предприятием условий договора аренды по срокам начала и расторжения договора.