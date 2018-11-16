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Суд відмовив прокуратурі в відстороненні від посади мера Черкас

Новини » Суспільство    16.11.2018 - 13:55
Суд відмовив прокуратурі в відстороненні від посади мера Черкас
Фото: Анатолій Бондаренко (facebook.com/Анатолий-Бондаренко)

Прокуратура Черкаської області готує нову скаргу на рішення суду

Прокуратура Черкаської області готує нову скаргу на рішення суду про відмову в задоволенні клопотання про відсторонення мера Черкас Анатолія Бондаренка на час розслідування справи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як відомо, місцевою прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва під час досудового розслідування кримінального провадження за підозрою мера Черкас у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 351, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси 15 листопада 2018 року відмовив у задоволенні клопотання прокурорів про відсторонення підозрюваного від посади. При цьому рішення суду органами прокуратури та слідства розцінено як необґрунтоване, у зв'язку з чим вирішується питання про його оскарження в Апеляційному суді Черкаської області.

Зазначається, що розгляд клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу перенесено на 19 листопада.

Нагадаємо, в жовтні повідомлялося, що мер міста Черкаси, якому напередодні прокуратура оголосила підозру, пішов у відпустку на місяць.

Анатолію Бондаренку 8 жовтня повідомили про підозрі у зловживанні владою. Повідомлялося, що Бондаренко, будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування, у липні 2017 року підписав і направив до суду лист про відкликання апеляції за позовом Черкаської міськради до приватного підприємства, яке займається будівництвом. Справа стосувалася стягнення заборгованості за невиконання підприємством умов договору оренди за строками початку і розірвання договору.

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